À Cuba, un séminaire exige la fermeture des bases militaires à l'étranger

Des représentants de près de 30 pays se sont réunis à Guantanamo (Cuba) pour participer au 5e Séminaire pour la paix et la fermeture de bases militaires étrangères, annoncent les médias cubains.

Le nom même du séminaire indique que ses participants prônent le retrait de militaires étrangers des territoires souverains et, en ce qui concerne Cuba, la restitution de la province de Guantanamo, occupée pat les Etats-Unis.

Selon le président du Centre brésilien pour la solidarité avec les peuples et la lutte pour la paix (Cebrapaz) Antonio Barreto, la présence militaire américaine sur la péninsule de Corée fait courir le risque d'un conflit nucléaire.

« Nous (…) appelons à fermer les bases militaires à l'étranger. Une campagne d'envergure est nécessaire en ce moment, lorsque nous nous trouvons au seuil d'un important conflit militaire risquant de déboucher sur l'usage de l'arme nucléaire sur la péninsule de Corée. Des navires de guerre, des sous-marins nucléaires et des militaires américains se trouvent déjà dans cette région, menaçant la Chine, tous les peuples de la région ainsi que la paix sur notre planète », met en garde l'activiste.

Selon lui, le séminaire vise à alerter l'opinion sur les risques présentés par les bases militaires à l'étranger. Les Etats-Unis constituent l'exemple le plus flagrant de politique interventionniste, le pays investissant des sommes énormes pour assurer leur présence militaire à l'étranger.

« Ces bases, promues par l'impérialisme américain, représentent une menace pour toute l'humanité. Actuellement, les Etats-Unis disposent de plus de 800 bases militaires sur tous les continents. Le gouvernement actuel dirigé par Donald Trump n'a pas l'intention de diminuer leur nombre et en construit des nouvelles, comme on le voit en Argentine, en Colombie et dans d'autres pays, avant tout ceux de l'Amérique latine », a souligné l'activiste brésilien.

Le séminaire devrait se terminer le 6 mai avec une discussion sur une campagne antimilitaire universelle. Parmi les propositions qui seront évoquées — l'instauration d'une Journée internationale pour la fermeture de bases militaires étrangères le 28 février. Cette date servira de point de départ pour l'activité dans ce domaine.

