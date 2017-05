Kim Jong-un évalue l’aptitude opérationnelle des troupes nord-coréennes

Récemment, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté les garnisons déployés sur les îles de Jangjae et de Mu, proches de la frontière avec la Corée du Sud, afin de contrôler l'aptitude opérationnelle de ses troupes, stipule un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA.

Selon le communiqué, Kim Jong-un a écouté lors de son inspection un rapport sur la disposition des troupes sud-coréennes. Il a également pris connaissance d'un nouveau plan concernant de frappes contre les objets ennemis.

« Examinant aujourd'hui les garnisons sur l'île de Jangjae et l'île de Mu, je suis très satisfait de prendre connaissance de l'état actuel de la mobilisation militaire et de la vie des soldats. Je confirme que toutes les positions de combat sont prêtes pour une bataille potentielle et que toutes les forces sont en aptitude opérationnelle », a déclaré le leader nord-coréen à l'issue de son inspection.

Le dirigeant nord-coréen a ordonné à ses troupes d'artillerie de se tenir en alerte rouge afin d'être prêtes à pilonner les positions de l'adversaire si l'ordre en était donné.

Récemment, le leadeur nord-coréen Kim Jong-un a passé en inspection les unités d'artillerie de l'armée populaire de Corée (APC) déployées sur les îles de Mudo et de Kalto en mer Jaune, à proximité de la frontière maritime en litige avec la Corée du Sud.

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont monté d'un cran en raison des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons qui planent sur un nouvel essai nucléaire imminent de Pyongyang, ce qui préoccupe également Séoul et Tokyo.

Le 23 avril, un groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions Carl Vinson et les destroyers Ashigara et Samidare de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont entamé des manœuvres conjointes dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, au sud de la péninsule coréenne.

