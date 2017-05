La loi anti-mannequin trop maigre adoptée en France

Un arrêté et un décret qui permettent l'entrée en vigueur des deux « amendements mannequins » à la loi santé, interdisant d'exploiter l'extrême maigreur des mannequins, ont été publiés au Journal officiel.

D'après le ministère français de la Santé, le but de cette mesure est de lutter contre l'anorexie, chez les jeunes filles particulièrement.

« Les deux textes visent à agir sur l'image du corps dans la société pour éviter la promotion d'idéaux de beauté inaccessibles […]. L'objectif est également de protéger la santé d'une catégorie de la population particulièrement touchée par ce risque: les mannequins », lit-on dans le communiqué du ministère.

L'arrêté concerne les images avec des silhouettes de mannequins qui ont été épaissies ou affinées. Dans ce cas-là, une mention « photographie retouchée » doit les accompagner. Sinon, une amende de 37 500 euros sera appliquée.

Le décret obligera les modèles à fournir un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas trop maigres. Embaucher un mannequin ignorant une telle obligation sera passible de 75 000 euros d'amende ainsi que de six mois de prison.

Selon des médecins, plus de 30 000 Français souffrent d'anorexie, dont 90 % sont des jeunes femmes.

