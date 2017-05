Zones de désescalade en Syrie: la diplomatie russe dévoile le texte du mémorandum

Le texte du mémorandum sur les zones de désescalade en Syrie, conclu à l'issue des négations d'Astana (Kazakhstan), a été rendu public ce samedi. Il est désormais accessible sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.

Selon le document, les pays-garants du cessez-le-feu en Syrie, à savoir l'Iran, la Russie et la Turquie ont convenu de créer les zones de sécurité situées sur l'ensemble du territoire de la province d'Idlib, dans certaines parties des provinces de Lattaquié, de Hama, d'Alep, dans plusieurs régions au nord de Homs, dans la Ghouta-orientale ainsi que dans le sud de Syrie (provinces de Daraa et de Quneitra).

Le mémorandum prévoit également la cessation des hostilités dans les zones en question, y compris la suspension des bombardements, et exige d'assurer un accès rapide et sécurisé aux convois humanitaires. Il préconise en outre la mise en place de mesures destinées à rétablir l'infrastructure de la région, ce qui doit créer les conditions pour le retour des réfugiés et des déplacés.

Les garants s'engagent de leur côté à prendre des mesures afin d'assurer le respect du cessez-le-feu et de poursuivre la lutte contre Daech, le Front al-Nosra ainsi que tous les autres groupes liés à Al-Qaïda, Daech et autres organisations reconnues comme terroristes par le Conseil de sécurité de l'Onu.

