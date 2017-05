Kiev expulse un photographe de l’agence Rossiya Segodnya accrédité pour l’Eurovision

L'Ukraine a refusé l'entrée sur son territoire au photographe de l'agence Rossiya Segodnya Ramil Sitdikov, bien qu'il soit accrédité pour le Concours Eurovision de la chanson, accréditation parfaitement en règle, a déclaré le chef du département photographique de l'agence Rossiya Segodnya Alexandre Chtol.

Selon lui, les organisateurs de l'Eurovision avaient été contactés au sujet de l'invitation, mais ils avaient déclaré qu'ils ne délivraient pas de document de ce genre.

« Dans une situation normale, Ramil, muni d'une confirmation d'accréditation, devrait recevoir l'original dans le centre de presse de l'événement, à Kiev. Une copie de l'accréditation imprimée du site n'a pas satisfait les autorités à l'aéroport, elles ont demandé une lettre officielle avec une invitation de l'Eurovision », a signalé M. Chtol.

Interviewé par Sputnik, Ramil Sitdikov a raconté qu'il s'était vu questionner de manière tout à fait classique, notamment sur le but de sa visite, puis il a été expulsé. Selon les fonctionnaires ukrainiens, le photographe n'a pas pu « confirmer le but de séjour planifié sur le territoire de l'Ukraine ». Ramil Sitdikov a précisé qu'il avait reçu un billet retour et avait été accompagné jusqu'à l'avion.

Le lancement officiel du Concours Eurovision de la chanson 2017 aura lieu à Kiev le 7 mai. 42 pays prennent part à la compétition. La chanteuse Ioulia Samoïlova devait représenter la Russie mais les autorités ukrainiennes lui ont interdit d'entrer dans le pays. La Russie ne participera pas au concours 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».