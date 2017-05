Koweït et Tokyo accueillent pour la première fois le Régiment immortel

Une action Régiment immortel a pour la première fois été tenue à Koweït et à Tokyo. L'évènement a rassemblé quelques centaines de personnes dans les ambassades de Russie dans ces villes.

Фото с акции "Бессмертный полк" в Токио pic.twitter.com/jErP3haySk — Илья Ремесло (@iremeslo) 6 mai 2017

В Токио в российском посольстве впервые прошла акция "Бессмертный полк" #ДеньПобеды pic.twitter.com/ffM2vN8JQl — Замполит (@ComradZampolit) 6 mai 2017

Les participants sont venus afin d'honorer la mémoire de leurs vétérans, relatent les médias. Ainsi, les habitants du Koweït et du Japon originaires des anciennes républiques soviétiques, défilaient en brandissant des photos de leurs parents qui ont contribué à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale.

Des dizaines d'autres villes à travers le monde ont également accueilli aujourd'hui le Régiment immortel : dans les villes américaines de Washington et d'Orlando, l'évènement a été marqué par des concerts, ainsi que par des expositions de photos.

Le Régiment immortel a aussi défilé dans les rues de Tokyo et de Rome. Selon les informations, plusieurs autres villes italiennes, telles que Naples, Venise et Milan, se préparent à accueillir le Régiment immortel dans les jours à venir.

