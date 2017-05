Expulsion d’un photographe russe: un défenseur des droits de l’homme fustige Kiev

Interviewé par Sputnik, le chef du Conseil des droits de l'homme auprès du Président russe Mikhaïl Fedotov a fustigé les actions des fonctionnaires ukrainiens qui ont expulsé le photographe de l'agence Rossiya Segodnya Ramil Sitdikov, accrédité pour le Concours Eurovision de la chanson.

« J'espère que le représentant de l'OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ndlr] pour la liberté de la presse réagira à cet outrage, car les actions des autorités frontalières contredisent aux obligations internationales de l'Acte final d'Helsinki », a signalé le défenseur des droits de l'homme.

L'expulsion du photographe Ramil Sitdikov d'Ukraine est un outrage, déclare le secrétaire de l'Union des journalistes de la Russie Timour Chafir dans un commentaire pour Sputnik. Selon le représentant de l'Union, il faut demander une réaction de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des organisations internationales journalistiques.

L'Ukraine a refusé l'entrée sur son territoire au photographe de l'agence Rossiya Segodnya Ramil Sitdikov, bien qu'il soit accrédité pour le Concours Eurovision de la chanson, accréditation parfaitement en règle, avait déclaré le chef du département photographique de l'agence Rossiya Segodnya Alexandre Chtol.

Le lancement officiel du Concours Eurovision de la chanson 2017 aura lieu à Kiev le 7 mai. 42 pays prennent part à la compétition. La chanteuse Ioulia Samoïlova devait représenter la Russie mais les autorités ukrainiennes lui ont interdit d'entrer dans le pays. La Russie ne participera pas au concours 2017.

