La police US tue un ado qui tenait un pistolet à air comprimé

Les policiers de la ville de San Diego (Californie) ont tué par balle un adolescent de 15 ans armé d'un pistolet à air comprimé, relatent les médias locaux.

Dans son communiqué publié dans la foulée sur Twitter, la police indique que deux officiers se sont rendus sur place suite à un appel d'urgence sur le parking de Torrey Pines High School, où se trouvait alors un suspect non identifié.

Officer involved shooting in Carmel Valley neighborhood pic.twitter.com/fxCwHgtXoR — San Diego Police (@SanDiegoPD) 6 мая 2017 г.

Selon le communiqué, quand les policiers se sont approchés du jeune homme, celui-ci a dégainé un pistolet et l'a dirigé vers l'un des officiers. Toutes les demandes de déposer l'arme restant lettre morte, les deux policiers ont fait feu sur l'adolescent afin de le maîtriser.

Suite à l'incident, le jeune homme a été conduit à l'hôpital, où il est mort des suites de ses blessures. La police a appris par la suite que l'arme brandie par l'adolescent n'était qu'un pistolet à air comprimé.

L'enquête préliminaire a montré que le jeune homme décédé, qui faisait ses études à Torrey Pines High School, avait lui-même appelé la police.Ces dernières années, la police a été accusée d'utilisation abusive de la force, particulièrement à l'encontre des minorités, après la mort de nombreux Afro-Américains, souvent sans armes, tués par des policiers.

Les morts de Michael Brown à Ferguson (Missouri, centre) en 2014, Freddie Gray à Baltimore en 2015, et Keith Scott à Charlotte (est) le mois dernier ont déclenché des manifestations massives parfois émaillées de violences.

En Californie ces derniers mois, la police a abattu un homme qui tenait une cigarette électronique et qu'elle avait confondue avec une arme.

Par ailleurs, des agents de police ont été notamment tués ces derniers mois à Dallas, en banlieue de Los Angeles ou à Palm Springs.

