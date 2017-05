Moscou: pas de combats entre l'armée et l'opposition syrienne à Hama

© REUTERS/ Mahmoud Hebbo Zones de désescalade en Syrie: la diplomatie russe dévoile le texte du mémorandum

Selon le ministère russe de la Défense, les informations de certains médias faisant état d'affrontements opposant les troupes syriennes aux anti-Assad dans la province de Hama ne correspondent pas à la réalité. Dans le même temps, un groupe de militaires syriens déployé dans la zone de Zellakiyat a été visé par les tirs de terroristes, affirme le ministère.

« Après que la partie turque a présenté des données selon lesquelles les tirs provenaient de combattants du Front al-Nosra, les positions des terroristes ont été détruites », ont annoncé les militaires russes.

© REUTERS/ Rodi Said Syrie: les combattants kurdes repoussent une offensive de Daech

Samedi 6 mai, le régime de cessez-le-feu est entré en vigueur dans les quatre « zones de désescalade » en Syrie définies par le plan conclu la veille entre les trois nations garantes: la Russie, l'Iran et la Turquie.

Le document prévoit entre autres l'arrêt des combats et des bombardements aériens ainsi que qu'un accès humanitaire à quatre zones disputées de Syrie situées sur l'ensemble du territoire de la province d'Idlib, dans certaines parties des provinces de Lattaquié, de Hama, d'Alep, dans plusieurs régions au nord de Homs, dans la Ghouta-orientale ainsi que dans le sud de Syrie (provinces de Daraa et de Quneitra).

