Syrie: la situation «stable» suite à l’application du mémorandum

La situation dans la zone où est entré en vigueur le Mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie est évaluée come stable, a indiqué dimanche le Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie.

La partie russe de la commission russo-turque pour les violations du régime de cessez-le-feu a enregistré 18 violations en 24 heures. La partie turque en a enregistré 15, a précisé un porte-parole du Centre.

Ces violations représentent essentiellement des tirs sur les territoires contrôlés par les terroristes de Daech et du Front al-Nosra, a ajouté la source.

Le Mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie a été signé le 4 mai à Astana (Kazakhstan) par les pays garants (Russie, Turquie, Iran) du cessez-le-feu en Syrie. Il est prévu de créer quatre zones de ce type: dans la province d'Idlib, à Lattaquié, à Alep et à Hama; dans le nord de la province de Homs; dans la Ghouta orientale; dans le sud de la Syrie, dans les provinces de Deraa et de Quneitra.

