Allemagne: 50.000 personnes évacuées après la découverte de bombes de la 2e GM

Près de 50.000 habitants d'Hanovre devront quitter leur logement ce dimanche dans le cadre d'une opération d'évacuation lancée par la police et les pompiers allemands suite à la découverte de plusieurs bombes datant de la Seconde Guerre mondiale.

Selon la police, plusieurs rues de la ville ont été bouclées, et des hélicoptères équipés de caméras thermiques seront déployés dans la zone de la découverte des engins explosifs afin de détecter les personnes qui n'ont pas été évacuées. L'opération de déminage devrait débuter à la mi-journée et durera jusqu'au soir. En attendant la neutralisation des engins, l'administration de la ville a proposé aux évacués de se rendre dans les musées et d'aller au cinéma.

© AFP 2017 Joseph Eid

La police indique également que les habitants de la ville seront confrontés à d'importantes perturbations de trafic ferroviaire et routier. À partir de midi, aucun train qui passe par Hanovre ne s'arrêtera dans la gare principale de la ville.

Plus d'une dizaine de bombes ont été découvertes sur un chantier du quartier de Fahrenwald. Jusqu'à ce jour, la plus importante opération d'évacuation a eu lieu à Augsburg, en Bavière, fin 2016. Près de 54 000 personnes avaient été alors évacuées.

