En 24 heures, les divisions ukrainiennes ont pilonné à neuf reprises les positions de la milice populaire de la République populaire de Lougansk, selon le département de la Défense de la république.

Les tirs ont été réalisés au moyen de l'artillerie de 122 mm, de mortiers de 120 et 82 mm, de véhicules blindés, de canons antiaériens ZU-23, de lance-roquettes, ainsi que d'armes légères, a indiqué le représentant du département au centre informationnel de Lougansk.

Le 29 mars, lors d'une réunion à Minsk, les participants du format Normandie (la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine et la France) se sont accordés sur un cessez-le-feu dont le commencement était fixé au 1er avril.

Le 12 avril, lors d'une nouvelle rencontre du format Normandie, tous les membres ont confirmé leur engagement à une « trêve de Pâques », qui pour sa part, devait entrer en vigueur dès le 13 avril.

Néanmoins, les frappes de l'armée ukrainienne contre l'est du pays se poursuivent.

En vertu des accords de Minsk, Kiev devait mettre en place une réforme constitutionnelle avant la fin de l'année 2015 ainsi que procéder à une décentralisation et adopter une loi accordant aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial. Ces engagements n'ont pas été remplis par les autorités ukrainiennes.

Les autorités de Kiev ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Depuis le 29 janvier dernier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. De son côté, Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass.

