Des déserteurs autrichiens ont combattu pour les radicaux du Donbass

Quatre anciens militaires autrichiens ont participé aux hostilités à l'est de l'Ukraine du côté des groupes radicaux ukrainiens, relate le journal viennois Kurier.

© Sputnik. Irina Gerashchenko Un Autrichien suspecté de crimes de guerre en Ukraine interpellé en Pologne

Il s'agit d'anciens militaires du 18e bataillon d'infanterie de l'armée autrichienne déployé en Styrie. Les soldats de cette unité sont formés pour participer à des opérations militaires à l'étranger.

L'un des ex-militaires autrichiens a été interpellé la semaine dernière en Pologne dans le cadre d'une enquête sur des assassinats de civils et de prisonniers issus des milices dans le Donbass (est de l'Ukraine).

Selon le Kurier, au moins deux d'entre eux étaient des déserteurs. Ce fait a été confirmé par l'armée autrichienne : les quatre ex-militaires ont été limogés par défaut, une enquête pour désertion a été engagée.

Les déserteurs en question se sont rendus en Ukraine, alors que personne n'était encore au courant de leur délit, pour rejoindre le groupe extrémiste Secteur droit, indique le journal.

Le 30 avril, les services secrets polonais ont appréhendé, à la demande de Vienne, un citoyen d'Autriche qui tentait de se rendre en Ukraine. L'homme était recherché par la justice de son pays pour « avoir participé au conflit armé en Ukraine orientale et avoir tué des blessés et des prisonniers alors qu'il faisait partie d'un groupe prenant part aux combats ».

