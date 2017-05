Les Présidents allemands et israéliens réunis à Jérusalem autour d'une bière

© AFP 2017 ANOEK DE GROOT En Allemagne, des réfugiés hommes forcés de se prostituer pour survivre

Le Président allemand doit s'entretenir dimanche avec Benjamin Netanyahu avant de se rendre lundi en Cisjordanie occupée pour rencontrer le Président palestinien Mahmoud Abbas, a indiqué son bureau.

En attendant, Frank-Walter Steinmeier a déjà rencontré son homologue israélien Reuven Rivlin dans un cadre informel, écrit le journal allemand Deutsche Welle. Ainsi, les deux hommes politiques se sont rendus le 6 mai au soir aux alentours du marché Mahane Yehuda pour boire un une chope de bière dans un restaurant local et contempler les graffitis des rues avoisinantes, très prisés des touristes.

Il s'agit de la première visite à l'étranger de M. Steinmeier depuis sa prise de fonctions en mars.

Benjamin Netanyahu a refusé le 25 avril de recevoir le ministre des Affaires étrangères allemand Sigmar Gabriel après que ce dernier a refusé de renoncer à une rencontre avec des représentants de deux ONG israéliennes — B'Tselem et Breaking the Silence — très critiques à l'égard du gouvernement israélien.

© AFP 2017 Alexander Nemenov Poutine à Merkel: l’Allemagne reste le principal partenaire économique de la Russie

B'Tselem documente les violations des droits de l'Homme dans les Territoires palestiniens occupés depuis 50 ans par l'État hébreu, alors que Breaking the Silence offre sous le couvert d'anonymat une plateforme aux soldats israéliens pour raconter leur vécu et dénoncer les agissements selon eux condamnables de l'armée.

Pour justifier son refus de recevoir M. Gabriel, M. Netanyahu avait indiqué qu'il ne rencontrait pas « ceux qui confèrent une légitimité à des organisations qui appellent à incriminer les soldats israéliens ».

Cet incident diplomatique est survenu dans un contexte de rafraîchissement des relations bilatérales, notamment au sujet de la colonisation, c'est-à-dire la construction par Israël d'habitations civiles dans les Territoires palestiniens occupés, critiquée par Berlin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »