De jeunes Juifs de Russie allumeront des bougies à Auschwitz

La veille de la Journée de la Victoire, une délégation de la jeunesse juive de Russie participera dimanche 7 mai à « une Marche de la vie » qui aura lieu sur le territoire du camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. La délégation allumera des bougies pour rendre hommage aux prisonniers qui y ont trouvé la mort et aux soldats de l'Armée rouge qui ont libéré le camp en 1945.

Lors de la visite du musée, une attention particulière sera accordée à la partie russe de l'exposition, a indiqué le service de presse du grand rabbin de Russie, Berl Lazar, qui avec le président du Congrès juif européen (CJE) Viatcheslav Kantor accompagnera la délégation.

La délégation comprend un millier de personnes venues de 45 villes de la Russie. Le voyage vise à rappeler aux jeunes Juifs l'Holocauste et l'héroïsme des soldats et des commandants de l'Armée rouge ainsi que leur rôle dans le sauvetage de centaines de milliers de Juifs en Europe.

