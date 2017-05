Affrontements à la frontière pakistano-afghane: des morts et des blessés

Les affrontements à la frontière pakistano-afghane, qui ont eu lieu ces derniers jours, ont fait 50 morts parmi les forces de sécurité afghanes, cinq points de passage afghans ont été détruits, selon les militaires pakistanais, indique l'agence AP. Les responsables afghans dénoncent pour leur part ces informations.

© REUTERS/ Akhtar Soomro TPX IMAGES OF THE DAY Au moins 10 morts dans l'explosion d’un minibus au Pakistan

Deux soldats pakistanais ont été tués dans les affrontements et neuf autres ont été blessés au point de passage Chaman, a déclaré le général Nadeem Ahmad aux journalistes. Selon lui, 100 membres des forces de sécurité afghanes ont été blessés.

Cependant, le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur Najib Danish a démenti les informations diffusées. Selon lui, aucun point de passage n'a été détruit, deux membres de la police frontalière afghane ont été tués et 11 autres ont été blessés. Selon lui, la plupart des blessés lors des attaques sont des civils.

Depuis vendredi, les militaires des deux pays se font face au point de passage Chaman, séparant la province pakistanaise du Baloutchistan de la province afghane de Kandahâr. Les deux voisins, qui ont une frontière terrestre commune de 2 200 kilomètres, sont ainsi entrés dans une période marquée par une escalade dangereuse des tensions.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».