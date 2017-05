Devenir Britannique, c’est facile! Il vous en coûtera 750£

De toute évidence, obtenir un faux passeport britannique est un jeu d'enfant. Selon le chef d'Europol Rob Wainwrigh, les papiers d'identité se vendent sur le Web caché pour un montant de 750 livres sterling (885 euros). Ainsi, même des terroristes seraient capables de devenir citoyens du Royaume-Uni.

« Il existe une plate-forme criminelle d'affaires qui constitue un problème important. Des criminels ainsi que des terroristes pourront acquérir des objets pour commettre leurs crimes en toute sécurité », assure M. Wainwrigh.

© AP Photo/ Santi Palacios Scandale des faux passeports: la police migratoire allemande dans la tourmente

D'après lui, des malfaiteurs utilisent le logiciel pour rester anonymes. Les services de sécurité trouvent qu'il est assez difficile de couper court aux activités de ces « hommes d'affaires ».

« On se demande comment le Web caché s'est transformé en environnement criminel clandestin d'envergure », a précisé le chef d'Europol.

Et d'ajouter qu'il existe des marchés vendant des « marchandises » telles que de la drogue, des armes, de la pédopornographie ou des cartes d'identité volées.

