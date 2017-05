Autriche: hommage aux victimes du nazisme dans l’ancien camp de Mauthausen

Afin de rendre hommage aux déportés assassinés durant la Seconde Guerre mondiale à Mauthausen, environ 7 000 personnes originaires de plusieurs dizaines de villes du monde entier se sont rassemblées le dimanche 7 mai dans cet ancien camp de concentration autrichien.

« L'internationalisme se réunit » est devenu le slogan de cet événement. Des délégations de toute l'Europe, des envoyés de plusieurs pays du monde, des membres de nombreuses organisations publiques et à but non lucratif ont déposé des fleurs et des gerbes sur le monument se trouvant au centre du complexe des bâtiments du camp. Les personnes présentes ont également salué les quelques survivants venus assister à cette cérémonie annuelle.

Dans son discours, le président du Comité autrichien de Mauthausen, Willi Mernyi, s'est montré préoccupé que les événements de l'époque soient oubliés, car il reste de moins en moins de témoins vivants capables de partager leur expérience.

En outre, il a appelé à diffuser plus activement les connaissances auprès des jeunes pour que de telles catastrophes ne se répètent jamais.

Bien que le camp de concentration de Mauthausen n'ait pas été un camp d'extermination, comme Auschwitz, Maidanek, Sobibor ou Treblinka, situés en Pologne, 15 000 juifs et des centaines de roms y sont morts. Et cela, sans compter les milliers de juifs hongrois décédés en 1945 durant « les marches de la mort » jusqu'à Mauthausen.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »