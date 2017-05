Moscou: pas de changement radical pour les relations franco-russes prochainement

La victoire d'Emmanuel Macron ne provoquera pas de grands changements dans les relations entre la Russie et la France, étant donné que le nouveau Président reprendra selon toute vraisemblance la politique extérieure de son prédécesseur, estime le premier vice-Président du Comité de la Douma d'État pour le Affaires étrangères Dmitri Novikov.

« Maintenant, tout est clair : le favori [Macron, ndlr] est trop évident, et la Russie devra travailler avec ce Président. Il ne faut pas s'attendre à d'importants changements dans un avenir proche. Macron s'orientera en grande partie sur la position de Washington et celle de l'Union européenne qu'il promouvra en France », a indiqué le député.

Il a également souligné que Marine Le Pen, si elle avait été élue, aurait pu faire évoluer les relations entre deux pays.

« La politique précédente de Hollande était tout à fait euro-atlantique. La politique de M. Macron ne différera point. Si Marine Le Pen avait été victorieuse, des ajustements auraient eu lieu, malgré son intention de se concentrer sur la résolution des problèmes intérieurs de la France », a-t-il ajouté.

Dimanche, la France a organisé le second tour de son élection présidentielle, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés.

