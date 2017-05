USA: une procession funèbre prise pour cible, deux morts

D'après la CNN, au moins deux personnes ont été tuées et huit ont été blessées suite à des tirs sur une procession funèbre dans la ville américaine de Chicago.

Des gens étaient rassemblés dimanche soir pour honorer la mémoire d'un homme tué ce jour-là en raison de la violence des gangs. Selon la police, deux personnes ont ouvert le feu à la mitraillette sur la procession.

Un représentant de la police locale a annoncé que cet incident était considéré comme une vengeance pour le meurtre d'un membre d'un autre gang.

Auparavant, le président américain Donald Trump a déclaré que la situation criminelle à Chicago était hors de contrôle. D'après lui, plus de 4 000 personnes ont été tuées ou blessées des armes à feu dans cette ville en 2016.

