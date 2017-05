La victoire de Macron, un signal prometteur pour Tokyo

Le gouvernement japonais salue la victoire du leader du mouvement En marche ! Emmanuel Macron à la présidentielle française et espère que la coopération entre les deux pays se renforcera davantage, a déclaré lundi le secrétaire général du Cabinet Yoshihide Suga.

« La France est notre partenaire, nous partageons avec elle les valeurs de liberté, de démocratie et de droits de l‘homme », a souligné M. Suga, ajoutant que le Japon comptait maintenir une coopération étroite avec le nouveau gouvernement français.

Le Premier ministre japonais a lui aussi salué la victoire de M. Macron, la qualifiant de symbolique. « C'est une victoire symbolique, et le choix du peuple français a montré sa foi dans l'Union européenne », a-t-il indiqué. M. Abe a également adressé un télégramme de félicitations à Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a été élu le Président de la République dimanche 7 mai avec 66,06 % des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99 % des inscrits. 33,94 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de 4 millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

