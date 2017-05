Des terroristes évacués d’un quartier de Damas

Un premier groupe de terroristes et de membres de leurs familles a quitté lundi le quartier de Barzeh lors d'une évacuation engagée par les autorités syriennes, a déclaré une source au sein du service de sécurité du pays.

« Des hommes armés et certains membres de leur famille ont commencé à quitter Barzeh à bord de 40 bus en direction du nord de la Syrie et cette opération se poursuivra pendant cinq jours », a affirmé la télévision syrienne.

© Sputnik. Iliya Pitalev Des combats entre terroristes font une centaine de morts près de Damas

​Il est estimé qu'environ 1.500 terroristes quitteront la capitale syrienne lundi et qu'au total de 8.000 d'entre eux seront évacués au cours des cinq prochains jours.

Ainsi, le quartier de Barzeh sera repris entièrement par les forces gouvernementales qui commenceront prochainement la reconstruction de son infrastructure.

