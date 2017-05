Philippot dévoile qui dirigera le FN suite à la victoire de Macron

Lundi matin, le vice-président du Front national Florian Philippot a déclaré sur les ondes d'Europe 1 que la défaite de Marine Le Pen ne pouvait pas être considérée comme un échec.

« On peut se réjouir, contrairement à d'autres forces politiques, d'avoir été au second tour. On peut aussi se réjouir de ce score historique, près de 11 millions de voix », a-t-il souligné.

Quant au futur président du parti, M. Philippot s'est montré formel.

« Elle (Marine Le Pen) reste la patronne incontestée du Front national », a affirmé le vice-président du parti, ajoutant que la défaite de dimanche n'était « certainement pas un échec personnel » pour elle.

Le vice-président du FN a souligné que le parti devait devenir plus « rassembleur » ce qui serait l'objet d'un congrès du parti « pour mettre en place une nouvelle force politique ».

« Je pense que beaucoup sont demandeurs d'une structure encore plus rassembleuse, encore plus performante pour pouvoir accéder au pouvoir et redresser notre pays… D'autant plus que je crains que la France ne souffre énormément parce que derrière l'emballage marketing Macron, on va découvrir la réalité. C'est une casse sociale terrible qui s'annonce, une dissolution encore plus forte dans l'Union européenne et une politique régalienne mise de côté. Nous sommes la seule force d'opposition aujourd'hui », a-t-il conclu.

Au lendemain de la défaite du FN au second tour de l'élection présidentielle, le directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachline, s'est dit favorable au changement de nom de son parti politique.

Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté l'élection présidentielle avec 66,06 % des votes. La candidate du FN a recueilli pour sa part 33,94 % des voix, a fait savoir le ministère.



