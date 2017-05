Ankara transmet un message de Moscou à l'opposition anti-Assad

La Turquie a annoncé avoir exhorté les leaders de l'opposition armée syrienne à ne pas céder aux provocations des terroristes, a fait savoir le Centre russe pour la réconciliation en Syrie dans un communiqué.

« La partie russe a proposé à la Turquie d'appeler les groupes d'opposition armée sous son contrôle à ne pas céder aux provocations des terroristes visant les forces gouvernementales syriennes. La partie turque a annoncé avoir exhorté les chefs de l'opposition à ne pas céder aux provocations des terroristes du Front al-Nosra et de Daech », lit-on dans le document.

Samedi 6 mai, le régime de cessez-le-feu est entré en vigueur dans les quatre « zones de désescalade » en Syrie définies par le plan conclu la veille entre les trois nations garantes: la Russie, l'Iran et la Turquie.

Le document prévoit entre autres l'arrêt des combats et des bombardements aériens ainsi que qu'un accès humanitaire à quatre zones disputées de Syrie situées sur l'ensemble du territoire de la province d'Idlib, dans certaines parties des provinces de Lattaquié, de Hama, d'Alep, dans plusieurs régions au nord de Homs, dans la Ghouta-orientale ainsi que dans le sud de Syrie (provinces de Daraa et de Quneitra).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »