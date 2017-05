Damas: pas de forces sous l’égide de l’Onu dans le règlement syrien

« Il n'y aura pas de présence de forces internationales sous l'égide de l'Onu. La Russie, en tant que pays garant, a expliqué que des forces de police militaire et des centres de suivi seraient déployés dans les zones en question. Il n'y aura aucun rôle de l'Onu ou des forces internationales dans ces zones », a déclaré Walid Mouallem, ministre syrien des Affaires étrangères, au cours d'une conférence de presse à Damas retransmise par la télévision syrienne.

M. Mouallem a signalé que le gouvernement était disposé à respecter le mémorandum, mais infligera une riposte résolue à toute violation de la part de tel ou tel groupe.

Il a ajouté qu'il était encore tôt pour parler de succès à propos de la réalisation des accords.

« Il y encore des détails logistiques dont la discussion aura lieu à Damas. Alors on verra dans quelle mesure l'accord sera respecté », a précisé le ministre.

© REUTERS/ Mahmoud Hebbo Zones de désescalade en Syrie: la diplomatie russe dévoile le texte du mémorandum

Le Mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie a été signé le 4 mai à Astana (Kazakhstan) par les pays garants (Russie, Turquie, Iran) du cessez-le-feu en Syrie. Il est prévu de créer quatre zones de ce type : dans la province d'Idlib, à Lattaquié, à Alep et à Hama dans le nord de la province de Homs dans la Ghouta orientale dans le sud de la Syrie, dans les provinces de Deraa et de Quneitra.

