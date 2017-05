Une station radio de Daech détruite et 34 terroristes tués en Afghanistan

Selon l'agence Khaama Press, l'armée afghane a éliminé une trentaine de terroristes de Daech dans l'est du pays.

« 34 combattants de Daech ont été éliminés au cours des dernières 24 heures. De plus, une station radio de Daech a été détruite suite à l'offensive de l'aviation afghane contre des cachettes des terroristes dans les districts de Nazyan et d'Achin dans la province est du Nangarhâr », annonce l'agence se référant au ministère afghan de la Défense.

© AFP 2017 Thomas WATKINS

D'après Khaama Press, la station radio diffusait illégalement dans la province en promouvant des idées extrémistes et menaçait la population et les autorités locales.

Précédemment, les médias avaient annoncé la mort du chef de la branche afghane du groupe extrémiste Daech Abdul Hasib survenue le 27 avril dernier lors d'une opération menée par les soldats des forces spéciales afghanes et américaines. Selon les autorités afghanes, Abdul Hasib était responsable de plusieurs attaques terroristes dans le pays, dont celle contre un hôpital de Kaboul qui a emporté la vie de dizaines de médecins en mars dernier.

