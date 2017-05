Al-Qaïda chassé du port de Benghazi

Selon Sky News Arabia, l'opération des militaires libyens contre les terroristes d'Al-Qaïda dans le port de Benghazi est menée sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye opposé au gouvernement de Tripoli. Début mai, les parties ont tenu des négociations productives aux Émirats arabes unis afin de surmonter les divisions.

Sky News Arabia précise qu'outre ce port de la Méditerranée, les militaires de Khalifa Haftar ont placé sous leur contrôle plusieurs sites dans le nord de la ville de Benghazi.

L'armée effectue une opération à Benghazi contre les djihadistes de Daech et d'Al-Qaïda depuis plus de deux ans. Les militaires contrôlent déjà la plupart des quartiers de la ville.

