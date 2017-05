Turquie: le parquet réclame 2 900 ans de prison pour Gulen

Les autorités turques accusent le prédicateur d'être impliqué dans la tentative de coup d'État perpétrée dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Plus de 20 chefs d'accusation sont retenus à son encontre.

© AFP 2017 Mandel NGAN La Turquie envoie deux ministres aux USA pour obtenir l'extradition de Gulen

Outre la prison à vie, les procureurs demandent de condamner Fethullah Gulen à plus de 2 900 ans de prison et à une amende équivalente à 2,2 millions de jours de réclusion.

L'imam a plaidé non coupable et a condamné le coup d'État. Cependant les autorités turques demandent aux États-Unis, où il vit en exil, de l'extrader.

En Turquie, environ 32 000 personnes ont été arrêtées et environ 100 000 fonctionnaires publics ont été limogés après le putsch.

