Scandales dans l’armée allemande: Merkel épaule sa ministre

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, qui fait face à une vague de critique en raison de scandales au sein de la Bundeswehr (forces armées allemandes), peut être sûre du soutien du gouvernement, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi à Berlin la chancelière Angela Merkel.

Quand l'esprit de la Wehrmacht hante les soldats de la Bundeswehr

« Mme von der Leyen essaie de faire de la lumière sur ce qui s'est passé au sein de la Bundeswehr, et je pense qu'elle a raison de montrer les défauts existants. Je trouve étrange qu'elle reçoive des reproches pour ses actions résolues », a indiqué Mme Merkel.

Le 27 avril, notamment, on a appris qu'un militaire de carrière de l'armée allemande s'était fait passer pour un réfugié durant un an. Partageant des idées radicales, il aurait préparé un attentat sur le territoire allemand, estime le parquet.

Allemagne: un officier soupçonné de préparer un attentat

En outre, le 6 mai, l'hebdomadaire Der Spiegel a fait savoir qu'une vitrine remplie de casques en acier datant du Troisième Reich et d'attributs de l'Allemagne nazie avaient été découverts dans une caserne de Donaueschingen, dans le Bade-Wurtemberg.

