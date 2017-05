Junker: la France dépense trop et pas dans les bons domaines

Le Président élu français Emmanuel Macron doit mettre la main à la pâte pour remettre sur les rails le pays dont il a hérité de François Hollande, car même ceux qui saluent son élection et n'ont pas caché leur soutien à son prédécesseur constatent que le pays présente certains problèmes pour l'UE. Ainsi, le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé lundi que les dépenses de l'État français constituaient un problème.

« Avec la France, nous avons un problème particulier… Les Français dépensent trop et ils dépensent beaucoup dans des domaines qui ne sont pas bons. Ceci ne pourra pas perdurer », a-t-il déclaré à Berlin le lendemain de l'élection à la tête de l'État français de l'ex-ministre de l'Économie.

Rappelons que peu après la divulgation des résultats du second tour de la présidentielle, Jean-Claude Junker a salué la préférence des Français, soulignant qu'il était heureux qu'ils « aient choisi un avenir européen ».

Le Président de la Commission européenne a en outre souligné que le programme d'Emmanuel Macron était compatible avec l'ordre du jour de la Commission européenne. « Nous avons les mêmes objectifs : consolider la politique de défense européenne et l'Union économique et monétaire ainsi que travailler sur les réformes sociales », a-t-il indiqué, ajoutant qu'il était prêt à agir avec Emmanuel Macron main dans la main pour la mise en place des valeurs paneuropéens.

Candidat européiste Emmanuel Macron a été élu Président de la République dimanche 7 mai avec 66,06 % des voix selon les résultats quasiment définitifs portant sur 99,99 % des inscrits. 33,94 % des Français ont voté pour l'eurosceptique Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

