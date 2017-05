Le Régiment immortel à Paris, «une puissante démonstration de l'amitié franco-russe»

Portant des rubans de Saint-Georges (symbole de la victoire de l'Armée Rouge lors de la Seconde Guerre mondiale) et les portraits de leurs ancêtres, l'action Régiment immortel a réuni dans la capitale française des centaines des participants qui veulent rendre hommage aux combattants soviétiques ayant participé à la victoire sur le nazisme.

« Je vois que cette année l'action a rassemblé beaucoup plus de gens par rapport à l'année passée, quelques centaines de participants », a déclaré l'ambassadeur russe en France, Alexandre Orlov.

© Sputnik. Irina Kalachnikova Régiment immortel à Paris

Le Régiment immortel se dirige de la place de la République vers le cimetière du Père-Lachaise, où les participants déposeront des fleurs au Monument à la mémoire des combattants russes tombés dans la Résistance française. Les participants du Régiment marchent et chantent des chansons militaires tandis que les agents de police les surveillent et maintiennent l'ordre public.

@elisahk92 sauf que pour les ru c'est le 9 mai — demain le régiment des immortels, sinon on marche partout! Paris c'est aujourd'hui pic.twitter.com/rvnkckBukl — Oksana (@antipn) 8 мая 2017 г.

« Pour nous, c'est une grande fête. C'est le sentiment d'unité avec la grande patrie, avec de grands événements qui se produisent à la maison », a déclaré M. Orlov, accompagné de sa femme et de ses enfants qui tiennent dans leurs mains des portraits de parents. « Le Régiment immortel dans notre environnement, en France, c'est une puissante démonstration de l'amitié franco-russe », a affirmé l'ambassadeur.

La marche du Régiment immortel est organisée depuis 2012 en Russie et dans d'autres pays le Jour de la Victoire, qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le cadre de l'action, les gens brandissent des photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l'URSS en 1941-1945). En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire, 12 millions de personnes ont participé à cette marche dans différentes villes russes.

