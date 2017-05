Theresa May s’engage à réduire l’immigration à des «dizaines de milliers»

Le Parti conservateur britannique n’abandonne pas son objectif de limiter l’afflux de migrants au Royaume-Uni à quelques dizaines de milliers de personnes par an, selon la Première ministre britannique Theresa May qui a prononcé un discours devant ses partisans à Londres.

« Je pense qu'il est important que nous continuions, et nous continuerons, à dire que nous voulons vraiment ramener la migration nette à des niveaux viables. Nous pensons à des dizaines de milliers », a-t-elle annoncé.

Selon Mme May, après être sorti de l'Union européenne, le pays sera en mesure de contrôler ses frontières et d'établir ses règles d'entrée.

© REUTERS/ Francois Lenoir Theresa May annonce son intention d’organiser des élections anticipées

« Une fois que nous aurons quitté l'Union européenne, nous aurons l'opportunité de nous assurer que nous avons le contrôle de nos frontières ici au Royaume-Uni, car nous pourrons établir nos règles pour les personnes venant de l'Union européenne », a souligné la chef du gouvernement britannique.

« C'est une partie de l'image que nous n'étions pas en mesure de contrôler avant [la sortie du Royaume-Uni de l'UE, ndlr] et nous serons en mesure de la contrôler », a-t-elle ajouté.

D'après les dernières estimations, au cours des 12 mois précédant septembre de l'année dernière, la migration nette au Royaume-Uni s'est élevée à 273 000 personnes, ce qui est 49 000 de moins que le niveau record enregistré durant la même période de l'année précédente.

