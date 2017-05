La Turquie érigera un mur pour se séparer de l'Iran

© Sputnik. Valeriy Melnikov Six terroristes présumés arrêtés en Turquie

Cherchant à endiguer l'entrée de combattants kurdes sur le territoire du pays, les autorités turques ont l'intention d'ériger un mur à la frontière avec la République islamique d'Iran, écrit le quotidien Hurriyet.

Selon le journal, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré par Ankara comme une organisation terroriste, possède plusieurs camps sur le territoire iranien à la frontière turque.

© AP Photo/ Jake Simkin La Turquie frappe de nouveau les Kurdes, 11 morts

« Entre 800 et 1 000 combattants kurdes se trouvent dans ces camps », a fait savoir une source proche du dossier citée par le Hurriyet. D'après l'interlocuteur du quotidien, ils « arrivent en Turquie, commettent des attaques et quittent le pays ».

« Afin de prévenir de tels incidents, nous envisageons de construire un mur de 70 kilomètres à la frontière des provinces d'Ağrı er d'Iğdır avec l'Iran. Sur la partie restante de la frontière, des tours de surveillance et des barrages métalliques seront érigés », écrit le journal.

En janvier dernier, la Turquie a construit un mur en béton de 330 kilomètres de long à sa frontière avec l'Irak et la Syrie.

