Un nouvel accord pour le contrôle des migrants à Calais serait-il possible avec Macron?

Le Premier ministre britannique Theresa May considère que la procédure de contrôle des migrants à la frontière française, à Calais, pourrait être revue suite à l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française.

« En ce qui concerne les accords du Touquet [relatifs à la mise en œuvre de contrôles frontaliers, ndlr], ils sont dans l'intérêt du Royaume-Uni ainsi que de la France. Bien évidemment, après les législatives qui auront lieu le 8 juin, le gouvernement britannique va se mettre à la table des négociations avec M. Macron et les autres pour discuter du fonctionnement du système existant au profit du Royaume-Uni et de la France », a déclaré Mme May aux journalistes lors de la campagne électorale aux Royaume-Uni qui bat son plein.

Auparavant, Emmanuel Macron avait déjà évoqué son envie de revoir cet accord, notamment les questions concernant les enfants des migrants se retrouvant seuls en Europe sans leur famille.

Dans le même temps, le Premier ministre britannique a appelé ses compatriotes à lui accorder « un mandat aussi assuré que celui de M. Macron » pour faciliter ainsi les négociations avec l'Union européenne concernant le Brexit.

Le traité bilatéral du Touquet signé en 2003 offre aux responsables britanniques le droit de vérifier les passeports en France et vice versa. Dans cette situation, la frontière franco-britannique se trouve sur le sol français et les migrants voulant gagner le Royaume-Uni sont installés dans des camps à Calais et sur le littoral français. Auparavant, le Royaume-Unis avait annoncé le début de la construction d'un mur de quatre mètres de haut qui s'étendrait sur environ un kilomètre pour contenir les migrants à Calais.

© AP Photo/ Amel Emric La Grande-Bretagne décide de limiter l'accueil des enfants migrants de Calais

En avril, le parlement britannique a soutenu la proposition du Premier ministre Theresa May de tenir le 8 juin des élections législatives anticipées. La chef du gouvernement britannique estime qu'elles contribueront à unir le pays avant les négociations avec l'UE au sujet du Brexit.

Les prochaines élections au Royaume-Uni n'étaient pas prévues avant 2020. Le Parti conservateur apparaît actuellement nettement en tête dans tous les sondages d'intentions de vote face au Parti travailliste, principale force d'opposition.

