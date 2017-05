Près de 40 tonnes de drogues destinées à Daech saisies en Italie

Les policiers italiens ont découvert 37,5 tonnes de stupéfiants à destination des combattants de Daech opérant en Libye, lit-on dans le journal La Repubblica.

© AP Photo/ Alexandre Meneghini Lavrov: Daech doit son existence à la drogue

La cargaison illégale a été saisie dans le port de Gênes, dans le nord de l'Italie. La drogue se trouvait dans trois conteneurs en provenance d'Inde, indique le quotidien.

Selon La Repubblica, la substance saisie est utilisée par les djihadistes opérant au Proche-Orient et en Afrique du Nord pour augmenter l'endurance au combat et atténuer la douleur.

Le prix de la cargaison saisie par la police italienne est provisoirement évalué à 75 millions d'euros. Selon un porte-parole du parquet de Gênes, les ventes de stupéfiants auraient servi au financement des activités terroristes.

