Attentat à la voiture piégée en Somalie, six morts et plusieurs blessés

Un véhicule piégé a explosé non loin d'un café italien situé dans la rue Maka Al-Mukarama à Mogadiscio, en Somalie. Il s'agit d'une zone très fréquentée du centre de la capitale, qui mène au palais présidentiel. Au moins six personnes ont été tuées et dix blessées, a indiqué à l'AFP un policier présent sur place, Mohamed Abdulahi. « Pour le moment, nous avons dénombré six morts dans l'explosion, des civils. La voiture remplie d'explosifs a explosé près d'un café italien », a précisé le policier.

Selon les informations actualisées fournies par Reuters, le bilan s'est alourdi à huit morts.

© AFP 2017 Mohamed ABDIWAHAB Somalie: au moins cinq morts dans une explosion à Mogadiscio

D'après des témoins, la déflagration a été très forte et de nombreuses personnes se trouvaient à proximité immédiate lorsqu'elle est survenue. « J'ai vu plusieurs morts et des blessés », a confié Abdukadir Ise.

L'attentat a été revendiqué par le groupe Al-Shabbaab. Bien que le groupe ait été délogé de la plupart des territoires qu'il occupait, et ce grâce aux soldats de la paix de l'Union africaine qui soutiennent le gouvernement somalien, les membres de l'organisation terroriste ont réussi ces derniers temps à perpétrer des attentats de plus en plus meurtriers.

