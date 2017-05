Le Pentagone dépensera 8 mds USD pour muscler sa présence en Asie

© Sputnik. Ilya Pitalev Un nouveau ressortissant US arrêté en Corée du Nord

Le département américain de la Défense a approuvé un plan visant à investir près de 8 milliards de dollars dans le renforcement de la présence militaire US dans l'Asie-Pacifique au cours des cinq prochaines années, relate le Wall Street Journal.

Les militaires américains ont notamment l'intention de moderniser les infrastructures, de mener des exercices supplémentaires et de déployer plus de soldats et plus de navires dans la région en question, affirme le quotidien.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense Pékin exige la «fin immédiate» du déploiement du THAAD en Corée du Sud

Les partisans de cette initiative estiment qu'elle doit permettre aux États-Unis de marquer leur forte présence dans l'Asie-Pacifique dans le contexte des tensions accrues autour de la péninsule coréenne. Cependant, on ignore pour le moment où les militaires puiseront les fonds nécessaires pour mettre en œuvre un programme si ambitieux.

Dans le même temps, ce projet serait susceptible de provoquer les inquiétudes de la Chine, ce qui pourrait contraindre Washington à entreprendre certaines démarches visant à rassurer Pékin, conclut le WSJ.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »