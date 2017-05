Un diadème en or orné de 367 diamants volé en Allemagne

Un diadème en platine et en or orné de 367 diamants et d'une valeur estimée à 1,2 million d'euros a été volé dans la Salle du Trône du Château de Karlsruhe, situé dans le centre de cette ville allemande, a indiqué ce lundi la police du Bade-Würtemberg.

Le bijou se trouvait dans une vitrine fermée. Cependant, selon les informations de l'agence dpa [Deutsche Presse-Agentur, ndlr], la serrure n'a pas été cassée par les voleurs. On ignore actuellement si l'alarme a sonné au moment du vol.

Les employés du musée ont mis du temps pour s'apercevoir de la disparition de cet objet précieux. Ils ne se sont adressés à la police que le 29 avril. La date exacte du vol n'a pas encore été déterminée.

Ce diadème appartenait à Hilda de Nassau, grande-duchesse de Bade. Il a été créé au début du XXe siècle

La police du Bade-Würtemberg a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »