Escorte royale: un sous-marin russe traverse la Manche avec un navire britannique

Le sous-marin hybride diesel-électrique de la marine russe Krasnodar a été accompagné par le navire militaire britannique Somerset dans sa traversée de la Manche, est-il dit dans un communiqué de la Royal Navy publié lundi. Cette traversée conjointe est survenue vendredi alors que le sous-marin passait le long des côtes est du Royaume-Uni.

Plymouth-based @HMS_Somerset located the Kilo-class submarine as it sailed past the eastern coast of the UK. https://t.co/MEPYVDp5K6 pic.twitter.com/dblWqQz8Cb — Royal Navy (@RoyalNavy) 8 мая 2017 г.

Comme l'affirme le commandant du Somerset Tim Berry, « l'escorte des navires étrangers traversant les eaux britanniques, dans ce cas-là d'un sous-marin russe, est un des moyens d'assurer la protection de notre nation sur l'île. »

© Sputnik. Ministère russe de la Défense Le groupe aéronaval Amiral Kouznetsov entre dans la Manche sous l’œil méfiant de l’Otan

Le sous-marin furtif russe Krasnodar du projet Varchavianka se dirigeait de la mer Baltique vers la flotte de la mer Noire. En juin, il est attendu dans une station permanente en mer Noire. Auparavant, le Krasnodar avait effectué un tir de missile de croisière contre une cible au-dessus de la mer depuis la mer Baltique dans le cadre d'exercices navals.

Baptisé « trou noir » par les experts de l'Otan pour sa discrétion, le sous-marin diesel-électrique polyvalent du projet 636.3 Varchavianka appartient à la 3e génération de sous-marins. Il a un déplacement de 2 350 tonnes en surface et de 3 950 tonnes en plongée et une vitesse de 17/20 nœuds. Le sous-marin a 45 jours d'autonomie. Il peut être doté de quatre missiles de croisière Kalibr, de 18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24 mines et plonger à 300 mètres de profondeur. Son équipage comprend 52 sous-mariniers.

