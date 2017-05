Trump dément à nouveau tous liens avec la Russie

Le président des États-Unis Donald Trump a qualifié lundi de mensonge absolu les accusations de liens avec la Russie qui le visent.

« L'histoire sur les liens entre la Russie et Trump est un mensonge absolu. À quand la fin de cette supercherie aux frais des contribuables ? », s'est-il indigné via Twitter.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Le président américain a également noté que l'ancien directeur du renseignement national des États-Unis, James Clapper, « avait confirmé que tout le monde, médias mensongers compris, savait qu'il n'y avait pas de preuves de liens entre la Russie et Trump ». Il a ajouté que l'ancienne procureure générale par intérim Sally Yates « avait attristé les médias mensongers, car elle n'avait annoncé rien de nouveau ».

James Clapper et Sally Yates sont intervenus pendant les audiences au Sénat sur la soi-disant « ingérence de la Russie dans les élections américaines ». Pendant les audiences, les sénateurs ont interrogé James Clapper sur l'absence de tous liens, passés ou présents, entre Donald Trump et la Russie.

« C'est ainsi », a confirmé M. Clapper.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont publié un rapport accusant la Russie d'ingérence dans la présidentielle américaine. Cependant, les services en question ont refusé de fournir des preuves, invoquant le caractère secret du document. Les services secrets américains fondent leurs déductions sur « les opérations secrètes de la Russie pour influer sur les élections » à partir des reportages de la télévision russe et de publications sur les réseaux sociaux. Pratiquement la moitié du rapport était consacrée à la chaîne de télévision RT et à l'agence Sputnik, et les données citées au sujet de RT dataient de cinq ans déjà.

Commentant ces allégations, le président Vladimir Poutine a déclaré que les données divulguées suite aux attaques informatiques ne servaient en rien les intérêts de la Russie et que l'hystérie autour de l'affaire avait pour but de détourner l'opinion publique du contenu des documents. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a affirmé pour sa part que les allégations visant Moscou étaient « dénuées de tout fondement ».

