Afghanistan: les USA pourraient intensifier leur lutte contre les talibans

Les États-Unis pourraient renforcer leur rôle militaire en Afghanistan, a fait savoir lundi le Washington Post , citant des sources au sein de l'administration américaine.

Les conseillers militaires les plus haut placés du président Trump en matière de politique étrangère ont proposé un changement majeur dans la stratégie en Afghanistan, qui permettrait aux États-Unis de revenir de manière efficace dans le processus de guerre contre les talibans, lit-on dans l'article.

Le nouveau plan, qui devra encore être approuvé par Donald Trump, prévoit d'élargir le rôle militaire de Washington dans le cadre des efforts visant à faire revenir les talibans à la table des négociations.

Le document autorisera le Pentagone, et non la Maison-Blanche, à déployer des contingents en Afghanistan et à donner aux militaires des pouvoirs plus larges afin de mener des attaques aériennes contre les Talibans. Cela lèvera également les restrictions de l'époque Obama, qui limitaient la mobilité des conseillers militaires américains sur le champ de bataille.

Donald Trump devra décider avant le sommet de l'Otan du 25 mai s'il soutiendra ou non cette révision de la politique d'Obama limitant le rôle des États-Unis en Afghanistan.

