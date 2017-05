Explosion dans un centre commercial en Thaïlande

Une double explosion a frappé le centre commercial Big C dans la ville de Pattani dans le sud de la Thaïlande, faisant entre une vingtqine et une quarantaine de blessés, selon des données provisoires. On ne recense pour le moment aucune victime dans la déflagration, qui a provoqué d'importants dégâts sur place.

Letupan bom dilaporkan berlaku di sebuah pasaraya di bandar Pattani, Thailand — Pasukan penyelamat tempatan pic.twitter.com/v17cYZlD15 — Buletin Malaysia (@buletinmalaysia) 9 мая 2017 г.

Les attaques à la bombe sont fréquentes dans l'extrême sud de la Thaïlande, théâtre d'une rébellion musulmane indépendantiste. Elles restent cependant habituellement non revendiquées.

Depuis 2004, près de 6 500 personnes ont trouvé la mort dans les violences qui ravagent les provinces de Yala, Pattani et Narathiwa, indique le groupe d'observation indépendant Deep South Watch. En avril dernier, une série d'attentats à la bombe et aux armes à feu a fait deux morts et trois blessés dans la région.

