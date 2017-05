Un croiseur US percute un bateau de pêche sud-coréen

Un navire militaire US a heurté un bateau de pêche sud-coréen en mer du Japon, a annoncé le ministère de la Défense de la Corée du Sud dans un communiqué.

« Un croiseur américain était en train de réaliser une mission d'entraînement en mer du Japon. L'incident n'a pas fait de blessés », lit-on dans le document.

© AP Photo/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers Le Pentagone dépensera 8 mds USD pour muscler sa présence en Asie

Auparavant, les États-Unis ont dépêché le sous-marin nucléaire Virginia et un groupe aéronaval conduit par le porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson dans la région concernée. Dimanche 30 avril, la Corée du Sud et les États-Unis ont bouclé leurs manœuvres militaires annuelles conjointes, tout en poursuivant des exercices navals.

Lundi, le Wall Street Journal a annoncé que le Pentagone avait approuvé un plan visant à investir près de 8 milliards de dollars dans le renforcement de la présence militaire US dans l'Asie-Pacifique au cours des cinq prochaines années.

