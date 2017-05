Le démocrate Moon Jae-in donné vainqueur de la présentielle sud-coréenne

Les sondages de sortie des urnes montrent que le candidat du Parti démocrate sud-coréen (ou Minjoo en coréen), Moon Jae-in, devrait remporter largement l'élection présidentielle.

M. Moon, un avocat et défenseur des droits de l'homme âgé de 64 ans, a obtenu 41,4 % des voix, battant facilement son plus proche rival, le conservateur Hon Joon-pyo, crédité de 23,3 % des voix, selon ces sondages effectués conjointement par les trois principaux réseaux télévisés du pays.

Le scrutin se déroule en un seul tour et l'investiture du nouveau chef de l'Etat est prévue dès mercredi.

Plusieurs internautes postent sur Twitter des photos sous le hashtag #투표인증 où ils montrent un tampon sur la main visant à indiquer qu'ils ont voté.

Une heure avant la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation a atteint 75,1 %, un niveau plus bas que lors des élections de 2012 (75,8%). Les autorités sud-coréennes tablaient sur un taux de participation de plus de 90 %.

Agé de 64 ans, Moon succédera à Park Geun-hye, dont la destitution pour abus de pouvoir et corruption a ébranlé le système politique et économique du pays. Il prône une politique d'apaisement avec la Corée du Nord.

