De Hanoï à New York: le Régiment immortel en marche à travers le monde

La volonté de ne pas oublier les héros du passé constitue la base de l'action Régiment immortel, qui se tiendra cette année pour la sixième fois. Réunis dans une marche, les participants porteront des photos de leurs ancêtres ayant participé à la Grande Guerre patriotique.

D'année en année, l'action élargit ses horizons. En 2017, le Régiment immortel a marché pour la première fois en Thaïlande, dans la ville de Pattaya. Les organisateurs de l'action promettent aux participants de la kacha avec de la viande et 100 grammes « traditionnels » de vodka.C'est la première fois aussi que la Géorgie et la Norvège tiennent cette action qui réunit les citoyens de tous les âges dans une marche.

Un grand nombre de pays et de villes s'uniront dans une marche commémorant leurs ancêtres. Le Régiment immortel à Haïfa, en Israël:

никуда от советского настоящего не уйти.. как бы ни старались некоторые хамелеоны, чтобы его забыли..

это им не околоноля..

Хайфа, Израиль pic.twitter.com/QvKEMbQgvc — Qwe (@qwestions_) 7 мая 2017 г.

Au Japon:

À Varsovie, en Pologne:

Возложение цветов и акция "Бессмертный полк" на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. pic.twitter.com/jlGk0ZM3oM — Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) 9 мая 2017 г.

À New York:

À Hanoï, capitale vietnamienne:

В этом году в столице Вьетнама Ханое впервые прошла акция памяти "Бессмертный полк".



С Днем Победы вас! pic.twitter.com/F7AIlDtfWD — ВьетКафе 🍜 (@vietcafe) 9 мая 2017 г.

Et dans la capitale du Liban, Beyrouth:

La marche du Régiment immortel est organisée depuis 2012 en Russie et dans d'autres pays le Jour de la Victoire, qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le cadre de l'action, les gens brandissent des photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l'URSS en 1941-1945). En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire, 12 millions de personnes ont participé à cette marche dans différentes villes russes.

