Attaque contre le convoi du vice-Président du Sud-Soudan: des gardes du corps blessés

Le convoi du vice-Président sud-soudanais, Taban Deng Gai, a été attaqué par des inconnus, a signalé un représentant du gouvernement à l'agence Reuters. Trois gardes du corps du vice-Président ont été blessés. L'attaque est survenue alors que le convoi passait par la route reliant la capitale du pays Djouba et la ville de Bor, située sur la rive est du Nil blanc, à 200 kilomètres en aval de Djouba.

Selon le ministre de l'Information de l'État du Jonglei Jacob Akech Deng, le vice-Président est indemne.

Le Soudan du Sud, qui s'est séparé du Soudan en 2011, reste enlisé dans la guerre civile depuis 2013, le conflit oppose les autorités dont le Président Salva Kiir, membres de l'ethnie Dinka, à l'opposition composée majoritairement de Nuer. Plus de deux millions de personnes ont été déplacées. En août 2015, les parties en conflit ont signé une trêve, mais les combats ont repris par la suite.

