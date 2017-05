Au téléphone avec Macron, Xi Jinping lui propose de construire la route de la soie

Le Président chinois Xi Jinping et Emmanuel Macron, tout juste élu dimanche dernier, ont parlé au téléphone de plusieurs sujets bilatéraux et de la coopération, a indiqué la télévision chinoise CCTV.

« La partie chinoise invite la France à prendre part à la réalisation de l'initiative la Ceinture et la Route », a déclaré le dirigeant chinois, ajoutant qu'il leur fallait mener des consultations sur des questions internationales et régionales ainsi que contribuer à la réforme des mécanismes de gestion globale correspondants.

En outre, les deux pays devraient « renforcer la coopération dans le cadre du G20, favoriser la sauvegarde de la paix et de la stabilité, ainsi que de la prospérité commune », a poursuivi M. Xi, attachant « une grande importance au renforcement des relations avec la France » et se disant prêt à renforcer la confiance mutuelle et à accorder un soutien sur les dossiers importants.

« La Chine se tient prête à travailler avec la France afin de faire progresser le partenariat stratégique franco-chinois à un niveau supérieur », a déclaré le Président chinois dans un message rapporté par le ministère chinois des Affaires étrangères. De même, Xi Jinping s'est engagé à défendre l'Accord de Paris sur le climat aux côtés d'Emmanuel Macron.

Les deux hommes se sont mis d'accord pour se rencontrer « le plus tôt possible », alors qu'Emmanuel Macron avait convenu hier avec Donald Trump de le rencontrer le 25 mai en marge d'un sommet de l'Otan à Bruxelles.

© AFP 2017 Frederic J. BROWN La Chine veut que la route de la soie passe par l’Afrique

À l'automne 2013, Xi Jinping a proposé la conception de la Nouvelle route de la soie, aussi appelée la Ceinture et la Route, une liaison ferroviaire entre la Chine et l'Europe passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne et la France. Le projet vise à rétablir le couloir de transport, énergétique et commercial, transitant par des pays de l'Asie centrale et du Sud, et de l'Europe. L'objectif est d'intensifier la coopération scientifique, technique et économique entre les États.

En 2015, la Russie et la Chine se sont accordées pour combiner le développement de la Communauté économique eurasiatique (CEEA) et de la ceinture économique de la route de la soie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».