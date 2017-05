Assad: les soldats russes, dignes héritiers des héros de la Grande Guerre patriotique

Descendants des héros de la Grande Guerre patriotique, les soldats russes engagés dans la lutte contre le terrorisme en Syrie sont les dignes héritiers des exploits de leurs ancêtres, a déclaré le Président syrien Bachar el-Assad dans son message aux militaires russes.

© Sputnik. Dmitri Vinogradov Défile militaire à Hmeimim

Le mot du dirigeant syrien a été lu pendant la parade militaire qu'a accueilli ce mardi la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié.

« Les combattants de la [Grande Guerre patriotique] ont sacrifié des millions de vies au nom de la liberté et de la justice. Aujourd'hui, leurs descendants suivent dignement la voie de leurs grands-parents, combattant le terrorisme », dit le message lu par le chef de l'état-major de l'armée syrienne Ali Abdullah Ayyoub.

© Sputnik. Dmitrio Vinogradov Célébration du Jour de la Victoire en Syrie

Bachar al-Assad a en outre souhaité aux soldats russes la paix, la liberté et la prospérité et a remercié le peuple russe et le Président Vladimir Poutine de leur aide dans la lutte contre le terrorisme.

© Sputnik. Dmitri Vinogradov Défilé militaire en Syrie

Le défilé de la Victoire à Hmeimim a réuni des militaires russes et syriens.

© Sputnik. Dmitri Vinogradov Célébration du Jour de la Victoire en Syrie

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».