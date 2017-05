Pas de fête en Ukraine ce 9 mai? Les Ukrainiens regardent le défilé de Moscou

Alors que de nombreux pays célèbrent le Jour de la Victoire avec faste, le Président ukrainien a décidé de « ne pas suivre le scénario de Moscou » en limitant la célébration au dépôt de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu. Sauf que cette décision semble ne pas être appréciée par les Ukrainiens qui sont nombreux à chercher dans le moteur de recherche Google les termes « défilé de la Victoire à Moscou », « défilé de la Victoire 2017 » et « défilé de la Victoire 2017 Moscou ».

D'ailleurs, les Ukrainiens s'intéressent également aux cartes postales, photos et vœux qui pourraient être adressés à cette occasion.

Dans le même temps, ils recherchaient les chaînes de télévision russe « Rossiya 24 » et « Pierviy Kanal » ainsi que « Régiment immortel », afin de pouvoir suivre en direct ou en différé les célébrations qui ont eu lieu dans la capitale russe.

La fête de la Victoire est célébrée le 9 mai en Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique, et le 8 mai en Europe occidentale. C'est le jour de commémoration de la deuxième signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées qui a eu lieu le 8 mai 1945 à 23h01, heure de Berlin, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. De nombreux événements festifs sont organisés dans de nombreux pays à l'occasion de ce jour de fête.

