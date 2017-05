Trump proroge les sanctions contre les autorités syriennes

© AP Photo/ Andrew Harnik Frappes en Syrie: Trump raconte ses doutes en appuyant sur le bouton

Donald Trump a pris la décision de proroger d’encore une année le régime de sanctions unilatérales décrétées à l’encontre de la Syrie. L’information ad hoc est contenue dans un document signé par le Président américain et adressée ce mardi au Congrès des États-Unis. Une copie du document est publiée sur le site de la Maison-Blanche.

Il s’agit du maintien en vigueur de différentes mesures de restrictions introduites par Washington contre Damas entre 2006 et 2012.

La prorogation des sanctions est expliquée par la menace « extraordinaire » pour « les intérêts de la sécurité nationale ainsi que pour la politique étrangère et l’économie des États-Unis ».

Parmi ce genre d'actions, Donald Trump cite « la violence et les répressions » exercées par les autorités syriennes à l'encontre de leurs citoyens, l'aspiration à créer et « à employer des armes chimiques et biologiques, l'aspiration aux armes de destruction massive et aux programmes de missiles ». Parmi d'autres raisons, le Président américain cite le « soutien aux organisations terroristes » et « le torpillage des efforts déployés par les États-Unis ainsi que par la communauté internationale en vue de la stabilisation et du rétablissement de l'Irak ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».